Unsere Experten von StoneSoftArt stellen in liebevoller Handarbeit die unterschiedlichsten Mode- und Wohnaccessoires aus Stein, Treibholz, Bernstein und anderen natürlichen Materialien her. Das Ergebnis sind einzigartige Unikate, die so garantiert niemand sonst zuhause stehen hat. Diese Eierbecher zum Beispiel bestehen aus weißem Speckstein und sind eine eindrucksvolle Ergänzung auf jedem Frühstückstisch. Die natürliche Textur und der massive Look machen die Becher zu einem echten Eyecatcher.