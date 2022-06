7 Tipps, wie dein Zuhause heller wird

Licht fördert unser Wohlbefinden und trägt zu einer besseren Lebensqualität bei. Ob Tageslicht oder künstlich erschaffene Lichtquellen, in einem hellen Raum steigt bewiesenermaßen die Konzentration und ein Gefühl von Geborgenheit stellt sich automatisch ein. Ein lichtdurchflutetes Appartement, selbst wenn es die Lichtverhältnisse beispielsweise in Hinterhofwohnungen nicht hergeben, wünscht sich doch jeder. Mit diesen Tips bringt ihr mehr Sonne und somit gleichzeitig mehr Gestaltungsraum in jede Wohnung. Denn ein helles Ambiente sorgt neben einem freundlichen Wohnfeeling für viel Platz zum Atmen. So einfach kann es sein, die Vorzüge einer lichtdurchfluteten Wohnung zu genießen, sei es mit hellen Accessoires oder Glasverkleidungen in Form von Spiegeln: Denn wenn die Sonne scheint, geht alles besser!