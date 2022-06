Dachgeschossausbau mit Stil

Der Wohnraum unter dem Dach ist einerseits von dem rustikalen Charme einer Berliner Altbaus geprägt und erhält andererseits durch die Inneneinrichtung einen modernen Touch.

Auf diesem Bild sehen wir den Essbereich, in dem das Bestandsmauerwerk der Brandwände erhalten wurde. Die Wände wurden extra aufgearbeitet und sollen an die Geschichte des Hauses erinnern.

In den Wandvorsprung neben der Steinwand wurde eine Spalte eingelassen, in der das Feuerholz gelagert werden kann. Der Mix aus Steinwand und Holz verleiht dieser Ecke des Wohnraums einen sehr ländlichen Charakter. Abgerundet wird dieser Eindruck durch den massiven Holztisch, der das Herzstück des Essbereichs darstellt. Doch auch ein Hauch Extravaganz darf in der Dachgeschosswohnung nicht fehlen. Der prunkvolle Kronleuchter über dem Esstisch sorgt für den gewissen Glamour.