Wohnhauserweiterung als Wohlfühloase

In diesem Bereich ist der Musik-Tanzraum untergebracht, der von der Familie gewünscht war und den musikalischen Familienmitgliedern jede Menge Platz zur freien Entfaltung gibt. Schlagzeug, Keyboard, Notenständer, Mikros und Gitarre passen locker in den neuen Proberaum und ein Sofa steht für kreative Pausen bereit. Besonders gut deutlich wird hier die schräg verlaufende Decke des Anbaus, die ebenso wie die Wände in modernem Sichtbeton gehalten ist.