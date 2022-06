Dekoideen fürs Schlafzimmer

Die Ringe stören in der Nacht und die Brille rutscht öfter mal vom Nachttisch? Dann packt all eure kleinen Habseligkeiten, die ihr abends oder morgens benötigt, in praktische kleine Filzkörbe. Diese bestehen zu 100% aus recycelten Plastikflaschen und können entweder zusammengefaltet als Aufbewahrungsschälchen dienen oder ausgeklappt als rutschfeste Unterlage. Und sollte aus der abendlichen Tasse mit warmer Milch mal etwas daneben gehen – die Filzkörbe sind maschinell waschbar.