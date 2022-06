Minimalistische Villa mit skandinavischem Flair

Werfen wir einen Blick in die Villa. Schnell wird deutlich, dass der Innenraum ein Spiegelbild der Fassade darstellt. Denn auch hier dominiert die Farbe Weiß. Unterstützt werden die klar gestrichenen Putzflächen von Weißtannenholz. Hier siedelt sich zur rechten Seite ein großzügiger Einbauschrank an, der alle Dinge des täglichen Lebens in sich aufnimmt. Die Treppe führt in die erste Etage und präsentiert sich wie eine moderne Skulptur. Das gesamte Haus scheint nicht auf künstliches Licht angewiesen zu sein, weil es aufgrund der hellen Materialien selbständig zu leuchten beginnt.