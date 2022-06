Ankleidezimmer nach Maß

Kein Ankleidezimmer ohne Spiegel. Ob an der Wand, an der Decke, an der Schranktür oder auf der Kommode: Spiegel sind ein absolutes Muss. Das Tolle: Sie sind nicht nur super nützlich bei der Outfitwahl, sondern machen noch dazu jeden Raum optisch größer. Und: Je nachdem, in welchem Stil man das Ankleidezimmer eingerichtet hat, kann man mit einem modern, romantisch, klassisch oder extravagant gestalteten Spiegel wunderbar Akzente setzen.