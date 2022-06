Dachgärten in der Stadt

In den heutigen Großstädten dominieren Asphalt, Beton und Stein und es mangelt an frischer Luft und grünen Pflanzen. Forscher, Architekten und Städteplaner sind daher bereits seit Längerem auf der Suche nach neuen Wegen, die Metropolen des 21. Jahrhunderts grüner, gesünder und lebenswerter zu machen. Neben Parkanlagen, offenen Gemeinschaftsgärten und begrünten Häuserfassaden rücken dabei auch die Dächer der Stadt in den Mittelpunkt. Auf immer mehr Hochhausdächern grünt und blüht es, denn die dort angelegten Dachgärten sehen nicht nur schön aus, sondern wirken sich auch positiv auf das Klima, die Bausubstanz und den Energieverbrauch aus. Wir zeigen, was man mit einem schnöden Großstadtdach so alles machen kann.