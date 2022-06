Einfamilienhaus aus den 60ern überrascht mit traumhafter Einrichtung

Das Wohnzimmer grenzt direkt an den Essbereich an. Farblich wurde es durch sanfte Grautöne markiert, was ruhevoll und entspannend wirkt. Großzügige Fensteröffnungen sorgen für einen schönen Ausblick in den Garten. Einige grünblaue Wohnaccessoires wie das Kissen und das Gemälde über dem Sofa bringen die Farben des Gartens in den Innenraum und sorgen so für eine harmonische Atmosphäre.