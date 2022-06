St. Patrick's Day: Alle Zeichen auf Grün

Heute ist St. Patrick's Day, der Nationalfeiertag Irlands und Namenstag seines Schutzpatrons. Doch am 17. März feiern nicht nur die Iren, sondern die ganze Welt: Rund um den Globus erstrahlen heute 72 Wahrzeichen in grünem Glanz – vom Empire State Building in New York über das Kolosseum in Rom bis hin zur Christusstatue in Rio de Janeiro. Grund genug für uns bei homify, auf den Zug aufzuspringen und euch ein Ideenbuch voller grüner Wohnideen zu präsentieren.