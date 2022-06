Wohnen im Loft – eine Bewegung, die einst eher aus der Not heraus entstand, ist heute für viele Menschen die Erfüllung eines lange gehegten Wohntraums. Aufgrund von Wohnungsknappheit in den Städten funktionierte man früher leerstehende Fabriketagen kurzerhand zu dringend benötigtem Wohnraum um, der allerdings erst einmal hauptsächlich von Künstlern und Studenten genutzt wurde und kaum Komfort bot. Heutzutage gilt Wohnen im Loft als stylish, hip und super schick und wird mehr und mehr zum Luxus, den man sich für die Gewissheit leistet, anders zu wohnen als andere. In einstigen Industriebauten, Fabriketagen, Scheunen, Garagen und Ställen entstehen heute dank genialer Loft Umbau Ideen die beeindruckendsten Luxuswohnungen. Wir haben euch mal ein paar Beispiele unserer Experten mitgebracht.