Urlaubszeit: Das Haus gegen Einbrecher sichern

Die Urlaubssaison hat bereits begonnen und wir alle freuen uns auf einen Tapetenwechsel und darauf, mal den Alltag hinter uns zu lassen und die Welt zu entdecken. Egal, ob es in die Karibik geht oder an die Ostsee - Urlaub tut gut. Damit uns bei der Rückkehr aber keine böse Überraschung erwartet, gilt es, das Zuhause während unserer Abwesenheit so sicher wie möglich zu hinterlassen. Denn gerade im Sommer, wenn halb Deutschland leergefegt ist und wir uns an Südseestränden sonnen, fremde Städte entdecken oder in den Bergen wandern, nutzen Langfinger die Gunst der Stunde und die Zahl der Einbrüche steigt. Es ist also angebracht, die eigenen vier Wände vor ungebetenen Gästen zu schützen. Wir haben zwölf Tipps mitgebracht, die dreisten Dieben den Spaß verderben und uns ganz entspannt den Urlaub genießen lassen.