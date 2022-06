Vorher-Nachher: Baufällige Scheune wird grandiose Berghütte

Auch die Küche erinnert mit ihren Natursteindetails, dem hellen Holzboden und dem alten Ofen rechts sehr an eine rustikale alte Landhausküche. Das alte Steingewölbe blieb teilweise erhalten und schafft einen perfekten Dialog mit der Außenfassade des Hauses. Die Materialien, die wir in dieser Küche sehen, waren auch schon vor dem Umbau in der alten Scheune vorhanden. Jetzt bekommen sie allerdings moderne High Tech-Begleiter an die Seite gestellt, die dafür sorgen, dass der Komfort hier nicht auf der Strecke bleibt.