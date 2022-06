Bungalow mit beeindruckender Rückseite

Bungalows erlebten in Deutschland ihre Blütezeit in den 1960er-Jahren. Damals wurden sie oft prunkvoll eingerichtet. Zu dem national bekanntesten zählt der Kanzlerbungalow in Bonn, der von dem Münchner Architekten Sep Ruf entworfen wurde. Ab den 1980er-Jahren riss der Trend ab und mehrgeschossige Gebäude hatten erneut Hochkonjunktur.

Heute besinnt man sich wieder auf barrierefreies Bauen, das neben dem Design den großen Vorteil bietet, auch im hohen Alter ohne Treppenhürden von einem ins andere Zimmer zu gelangen. Auch von diesem Gedanken wurden die Bauherren begleitet, die in der Entwurfsplanung eng mit dem Architekten Justus Mayser Architekt agierten. Zudem schwirrte der berühmte Bau des Farnsworth-House von Ludwig Mies van der Rohe in den Köpfen der Bauherren und der Wunsch, sich daran zu orientieren.