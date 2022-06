homify 360°: Modernes Beton-Haus

Wer ein Haus bauen möchte, der ist in der Gestaltung eingeschränkt. Denn in den Bebauungsplänen wird in den meisten Fällen fest vorgeschrieben welche Materialien verwendet werden dürfen, wie die Dachform und die Fassade aussehen dürfen. Neubaugebiete in Städten lassen Architekten demnach nicht viel kreativen Freiraum.

Das Beton-Haus, das wir euch heute vorstellen, wäre in einem klassischen Bebauungsplan so nicht realisierbar gewesen. Die Familie fand jedoch ein freies Grundstück im Neubaugebiet der Stadt Düdelingen für das eigens ein Bebauungsplan erstellt wurde. So konnten die freien Vorstellungen des Traumhauses von Bauherr und Architekt umgesetzt werden.

Verantwortlich für die Planung und den Bau war das Architekturbüro Paulbretz Architects. Das internationale Büro ist in Luxemburg ansässig, realisiert jedoch auch Bauten in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern.