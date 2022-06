Vorher-Nachher: Alte Mühle mit hippem Berliner Flair

An das geräumige Schlafzimmer schließt das Badezimmer an. Die freigelegte Wand stellt auch in dem Nassraum einen Blickfang dar. Das farbliche Schema sowie die Struktur wurde hier aufgegriffen und setzt sich in einer konsequenten Form fort. Die Sanitäranlagen siedeln sich an der Längsseite an und befreien das Zentrum des Raums.