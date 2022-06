homify 360°: Holzhaus in Watzenegg

Hier befinden wir uns in der ersten Etage des Hauses, die mittels einer Wendeltreppe vom Erdgeschoss erschlossen wird und acht x neun Meter misst. Vom großzügigen Wohnzimmer blickt man gen Küche und Badezimmer. Dunkle Farben und starke Materialien beherrschen den Innenausbau und machen den Stil der 1960er-Jahre spürbar. Ein anthrazitfarbener Teppichboden bildet die Basis. Die Decken wurden mit einer Holzvertäfelung versehen. Das Material Holz findet an verschiedenen Stellen erneut Verwendung, jedoch in anderen Tönungen. Die Türen werden mithilfe von schwarzen Balken in Szene gesetzt. Diese bilden eine strenge Kontur, die den Innenraum beherrscht.