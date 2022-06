homify 360°: Das perfekte Einfamilienhaus

Wer ein Haus baut, möchte damit seinen ganz eigenen Wohntraum verwirklichen. Ganz klar also, dass alles nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet werden soll. Denn nur so entsteht das perfekte Einfamilienhaus.

Auch die Bauherren des Projekts, das wir euch heute genauer vorstellen wollen, hatten präzise Vorstellungen von ihrem idealen Zuhause. Das Haus sollte zweigeschossig sein, einen offenen Grundriss besitzen sowie großzügig verglast sein. Zudem sollte eine strenge Trennung von öffentlicheren Bereichen wie Küche und Wohnzimmer von den privateren Bereichen wie Schlafzimmer und Bad erwirkt werden. Außerdem sollte eine Einliegerwohnung entstehen, die je nach Bedarf als Arbeitsbereich, Gästezimmer oder Wohnung für erwachsene Kinder oder Großeltern verwendet werden kann.

Das Einfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen wurde zudem mit Materialien gebaut, die typisch für die Region sind. Klinker, Holz und Beton finden so zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Was es noch alles in dem Haus zu entdecken gibt, seht ihr in der folgenden Bildstrecke.