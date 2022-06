Wohnzimmer im Vintage-Look

Mit einfachen Tricks könnt ihr selbst moderne Möbel im Retro-Look erstrahlen lassen. Diese Möbelknäufe von Shabbyflair lassen sich an Kommoden & Co. anbringen und zaubern damit einen völlig neuen Look. Die Front des Knaufs ist mit schönen Vintage-Motiven versehen, während die Manschette von einem filigranen Muster und leichten Rostspuren geprägt ist.