Einfamilienhaus im kubischen Stil

Hier ein Blick in das Innere eines der Häuser. Es wurde bewusst auf einen offenen Grundriss gesetzt. Nicht nur die Wohnbereiche auf einer Etage stehen so in direktem Bezug zueinander, auch zwischen Erd- und Obergeschoss wurde durch den Luftraum über dem Essbereich eine Verbindung geschaffen. Insgesamt wirkt das Haus auf diese Weise hell, luftig und modern und lädt zu Kommunikation und einem bewussten Miteinander ein. Das Zusammenwirken verschiedener Materialien spielt auch im Innenraum eine große Rolle. So zieht die Tragkonstruktion aus Stahlbeton im Erdgeschoss genauso alle Blicke auf sich wie die unbehandelten Decken, Wände und Stützen, die Glasbalustrade im ersten Stock und die Kragstufentreppe aus massivem Eichenholz.

