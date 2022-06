Euer Haus wird euch irgendwie zu klein und ihr wünscht euch mehr Wohnraum und Platz zur freien Entfaltung? Dann müsst ihr euch nicht gleich auf die Suche nach einer neuen Bleibe machen und einen Umzug auf euch nehmen. Wie wäre es stattdessen mit einem Anbau? Ob es sich dabei um einen Wintergarten, ein zusätzliches Stockwerk oder eine andere Erweiterung des bestehenden Hauses handelt – Hausanbauten sind eine tolle Möglichkeit, die Wohn- und Lebensqualität zu steigern und dem eigenen Zuhause ein paar Quadratmeter mehr Wohnraum zu verpassen. Um euch zu zeigen, was so alles möglich ist in Sachen Anbau, haben wir euch heute einige Beispiele unserer Experten mitgebracht.