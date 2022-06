Modernes Einfamilienhaus im minimalistischen Stil

Ein besseres Dekoelement als natürliches Licht kann man nirgendwo finden. Deshalb wurde in diesem minimalistischen Haus auch weitestgehend auf Dekoration verzichtet und stattdessen das Licht groß in Szene gesetzt. Und zwar nicht nur mit den außergewöhnlichen Fenstern, die wir jetzt schon mehrfach thematisiert haben, sondern auch mit diesen quadratischen Oberlichtern, die den gesamten Innenraum mit Tageslicht fluten und von der Form her perfekt zur restlichen Gestaltung des Hauses passen.