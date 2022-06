Eine Immobilie verkaufsfertig machen: Home Staging

Diese Eigentumswohnung wurde vor dem Verkauf komplett leergeräumt. Das ist einerseits gut, denn so werden Kaufinteressierte nicht von der Einrichtung der vorherigen Eigentümer abgelenkt, andererseits wirkt ein völlig leeres Zuhause schnell trist. Zudem kann man sich so die Größenverhältnisse und das eigene Einrichten der Immobilie schwerer vorstellen. Einen perfekten Kompromiss geht man mit einem Home-Staging-Experten ein, beispielsweise von raum². Denn ein Home Staging sorgt dafür, dass jedes Zuhause in seinem besten Licht präsentiert wird. Das kann die Verkaufspreise bis zu 15% in die Höhe schnellen. Zudem wird eine so präsentierte Immobilie statistisch gesehen 50% schneller verkauft als andere vergleichbare Objekte, die nicht durch ein Home Staging aufgewertet wurden.