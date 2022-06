Osterdeko Ideen

Die Hühner sind los! Unsere Expertin fadentaenzerin hat eine ganze Hühnerschar für euch im Petto, die garantiert bunte Frühlingsstimmung in eure vier Wände bringt. Ihr könnt unter 16 verschiedenen Designs, Farben und Mustern euer Lieblingsfedervieh auswählen oder am euch am besten gleich mehrere kunterbunte Hühner nach Hause holen. Denn in netter Gesellschaft hängen die witzigen Dekotierchen am liebsten am Zweig ab.