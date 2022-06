Pflanzenwand – Natur pur für Zuhause

Den Bepflanzungstyp kann man selbst bestimmen. Zur Auswahl stehen ein Waldboden mit Waldmoosuntergrund, ein Polster aus Kugelmoos, Islandmoos oder Pflanzeninseln. Die Farbe des Islandmooses kann beispielsweise von Grün über Blau bis hin zu Purpur variieren. Auch für diejenigen, die statt Wald- eher einen Dschungel-Look bevorzugen, gibt es die passenden Pflanzen. Da jedes Bild in der Manufaktur in München in Handarbeit gefertigt wird, sind auch Sonderanfertigungen möglich.