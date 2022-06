6 praktische Tipps für eine schöne Küche

Regale und Bretter an der Wand sind in einer modernen Küche, die regelmäßig genutzt wird, nahezu unersetzlich. Die kleinen Wohnaccessoires sind weitestgehend flexibel einsetzbar und lassen sich damit hervorragend in den Alltag integrieren. Egal, ob ihr die Bretter zur Lagerung eurer meistbenutzten Utensilien verwendet, hier eure zahlreichen Kochbücher abstellt oder verschiedene Dekoelemente in Szene setzen wollt: Regale und Bretter geben euch die ideale Möglichkeit, euch bzw. euren ganz eigenen Stil in diesen besonderen Raum zu transferieren und immer wieder neue Akzente zu setzen. Vergesst nie, dass es sich bei den Regalen um einen flexiblen „Raumschmuck“ handelt, der, beispielsweise entsprechend des persönlichen Geschmacks oder der jeweiligen Jahreszeit, immer wieder neu erfunden werden kann.