Der richtige Parkettboden für jeden Wohnstil

Auch wenn im Industrial Style eher Materialien wie Beton, Stahl und Stein dominieren, finden in vielen Lofts und industriell inspirierten Häusern doch auch Parkettböden großen Anklang. Der Grund: Sie strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus und brechen so den rauen, kühlen Charakter, der diesen Einrichtungsstil definiert. Zu freigelegten Backstein- oder Betonwänden, Stahlträgern, Industrielampen, großen Fabrikhallenfenstern und Möbeln im industriellen Look macht Parkett eine super Figur und sorgt für die nötige Natürlichkeit und Wohnlichkeit, ohne dabei das gewünschte Flair zu verwässern.