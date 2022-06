Ein Bungalow mit wunderschönem modernen Interieur

Die Bauweise des Bungalows wird immer beliebter und das ist in Anbetracht all der Vorteile auch kein Wunder: Der eingeschossige Bau kommt nämlich ohne Treppen aus und ist daher auch im höheren Alter sehr praktisch. Sind kleine Kinder im Haus, lässt sich durch den Verzicht auf eine Treppe zumindest ein Verletzungsrisiko ausschließen. Zudem gibt es heutzutage so viele moderne und außergewöhnliche Bungalows, dass nichts mehr an die eher unschönen Bauten erinnert, die man vor 50 Jahren noch unter dem Begriff fand.

Wie man stilvoll in einem eingeschossigen Einfamilienhaus wohnen kann, zeigt der vom MTM Style Design Office entworfene Bungalow, den wir euch in diesem Artikel vorstellen. Begebt euch mit uns auf einen Rundgang durch das traumhaft schöne Gebäude…