Umbau vom Spitzdach zum modernen Flachdach Haus

Wir beginnen mit einem Blick auf die Fassade des Hauses vor den Sanierungs- und Umbauarbeiten. Es handelt sich um ein klassisches Siedlungshäuschen mit Satteldach, wie sie in der Nachkriegszeit überall in Deutschland entstanden. Im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte hat sich der Anspruch an Einfamilienhäuser allerdings grundlegend geändert, sodass dieses Zuhause weder in ästhetischer noch in energetischer noch in praktischer Hinsicht den Vorstellungen seiner neuen Besitzer gerecht wurde. Für unsere Experten gab es also einiges zu tun…