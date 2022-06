Haus mit Sixties-Chic

Fast wie eine Postkarte oder eine Fotografie aus einem Reisemagazin präsentiert sich die Holzterrasse neben dem Pool. Hier kommt genau das Urlaubsgefühl auf, was man mit einer entspannenden Reise in die Sonne verbindet. Der Außenbereich fügt sich dank Holzverkleidung und der saftigen Bepflanzung harmonisch in den üppigen Tropenwald ein.