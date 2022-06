homify 360°: Ein verfallenes Schloss wird renoviert

Der renovierte Wohnbereich wirkt wahrhaft herrschaftlich. Das liegt zum einen an der schönen Raumaufteilung und zum anderen an dem gelungenen Mix aus alten und neuen Elementen. So wurde der alte Kamin beibehalten, doch mit einem frischen altrosa Farbanstrich aufgewertet. Die historischen Deckenbemalungen wurden gesichert und konserviert, die neuen Möbel wurden eher sparsam gesetzt. So kann der Wohnbereich ganz ungestört auf den Betrachter wirken. In ihm scheinen sich die Jahrhunderte nahtlos zu überlappen, was für eine ganz besondere Atmosphäre sorgt.