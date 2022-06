Modernes Inselleben

Viele Menschen träumen davon, auf einer Insel zu wohnen, denn das Leben auf einem Eiland umgeben von Wasser verspricht viel Ruhe, Platz und einen friedlichen Alltag fernab vom hektischen Stadtleben. Dass man dabei nicht auf moderne Architektur und die Nähe zur Zivilisation verzichten muss, zeigt unser heutiges Projekt. Es handelt sich um ein modernes Wohnhaus im jüngsten Amsterdamer Stadtteil Ijburg, der aus künstlich aufgeschütteten Inseln im Ijmeer besteht und hochwertiges Wohnen in Wassernähe verspricht. Wer hier wohnt, freut sich über die Vorzüge des idyllischen Lebens im Grünen, bleibt dabei aber in unmittelbarer Nähe zur Stadt. Wir haben euch heute eines der typischen Ijburg-Häuser mitgebracht, die moderne Architektur, entspannten Luxus und wohnliche Gemütlichkeit in sich vereinen. Es stammt aus der Feder unserer Amsterdamer Experten von office winhov.