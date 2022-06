Ein unwiderstehliches Holzhaus

Das Haus passt sich mit seiner vertikalen Holzverkleidung perfekt seiner Umgebung und den hohen Bäumen ringsherum an. Auf diese Weise haben es unsere Experten geschafft, eine ultramoderne Formgebung harmonisch in eine unberührte Landschaft einzugliedern. Da so wenig wie möglich in die Umgebung eingegriffen werden sollte, war natürliches Holz das naheliegende Material für das Ferienhaus im Wald. Die großen Glasfronten schaffen Transparenz und helfen dabei, das Innere des Hauses mit dem Äußeren zu verbinden.