Stilvolle Einrichtungsideen im Metallic-Look

Um den begehrten Metallic-Look in die eigenen vier Wände zu zaubern, lassen sich unterschiedliche Räumlichkeiten sowie Elemente der Gestaltung in Betracht ziehen. Die Küche als das Herzstück des Hauses beispielsweise eignet sich hervorragend, ist es doch längst mehr nur ein Ort zum Kochen. Angepasst an die restliche Einrichtung, soll die Küche in Nichts nachstehen. Mit einer Kücheninsel im Metallic-Look macht man garantiert nichts falsch, wie dieses Beispiel eindrucksvoll beweist. Die dunkelsilberne und in sich changierende Verkleidung der Fronten sticht in jedem Falle hervor. Dabei gewährt sie nicht nur einen nicht alltäglichen Anblick, sondern wirkt auch richtig edel und versprüht einen Hauch Luxus. Um die metallicfarbene Verkleidung so richtig zur Geltung zu bringen eignen sich helle Farben. In diesem Fall macht es die strahlend weiße sowie glänzende Arbeitsplatte gekonnt vor.