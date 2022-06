Farbenfrohe Wohnung in Burgund

Monochrome Looks liegen in Sachen Interior Design bereits seit Längerem voll im Trend. Und so schön weiße Komplettlooks und modernes Grau in Grau auch sein mögen – zum Glück gibt es immer wieder Menschen, die auf den durchgestylten Einheitslook pfeifen und viel lieber kunterbunt leben. Denn sonst wäre es hier bei homify ja ganz schön langweilig, oder? Dank unserer Expertin Laurence Faure können wir euch heute einen absoluten Gegenentwurf zum reduzierten Farbtrend zeigen. Sie hat für eine Familie in Burgund eine bunte Wohnung gestaltet, in der niemand Angst vor starken Farben hat und es noch viele weitere spannende Details zu entdecken gibt.