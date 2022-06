Ein Burger Restaurant im Industrial Style

Die Zeiten, als man beim Stichwort Burger Restaurant noch an die üblichen Fast Food Ketten mit ihrer lieblosen und immer gleichen Plastik-Einrichtung dachte, sind vorbei. Heute trifft man sich zum Burger-Essen nicht im Fast Food Tempel, sondern im hippen Szene-Lokal und die Burger sind auch nicht irgendwelche, sondern bitteschön High-End-Burger mit 100% Bio-Zutaten. Das Ernest Inn im französischen Le Mans ist so ein moderner Burger-Laden, in dem ausschließlich mit saisonalen, regionalen und ökologisch und moralisch unbedenklichen Zutaten gekocht wird. Und diese hippen Bio-Burger kann man natürlich nicht zwischen Plastikstühlen und Neonreklame servieren. Da muss schon ein cooleres Ambiente her, eines mit Style und einem ganz besonderen Charme. Die homify-Experten von Allegre + Bonandrini architectes haben das Ernest Inn zu einem extrem coolen Restaurant im Industrial-Look gemacht.