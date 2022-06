homify 360°: das Haus ohne rechte Winkel

Hier stehen wir vor der Erschließungszone des Depositums. Die Fassade wurde mit einer Hülle aus horizontal lagernden Aluminiumbahnen gegliedert. An der Unterlinie der Alubleche wurde eine Schattenfuge eingefügt, so wird eine Strukturierung hervorgerufen, die an die Höhenlinien von Landschaften erinnert. Die organischen Rundungen der Ecken verstärken diesen Effekt. Die Verbindung zur Natur ist wichtiges Thema in der Arbeit des schaffenden Künstlers Wortelkamp.

Die homogene Hülle wird in der Ansicht durch ein Panoramafenster durchbrochen. Dieses tritt nach hinten zurück und kreiert dadurch eine dreidimensionale Wirkung. Im unteren Bereich ermöglicht ein hohes, dreiflügeliges Tor die Durchfahrt von schwerem Gefährt, um die Skulpturen, die eine Höhe von bis zu sieben Metern erreichen können, in den Ausstellungsbereich zu befördern.