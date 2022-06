homify 360°: Loft mit Garten in Leipzig

In ganz normalen Wohnungen zu wohnen, gilt heute schon fast als langweilig. Wer wirklich hip sein will, braucht stylishe Alternativen. Deshalb erfahren alte Fabriken, Garagen, Industriegebäude, Silos und Lagerräume sowie ausgediente Kasernen und leerstehende Scheunen und Ställe bereits seit Längerem einen wahren Boom und werden nach allen Regeln der Kunst zu coolen Lofts umgebaut. Unser Experte Frank Eilmann ist immer auf der Suche nach solchen versteckten architektonischen Juwelen. In Leipzig hat er beispielsweise aus einer alten Wagenfabrik eine spannende Wohnalternative mit vier luxuriösen Lofts gemacht. Eines davon bewohnt der Architekt selber. Wir werfen mit euch einen Blick in dieses geniale Loft mit Garten.