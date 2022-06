Warum eine Dusche cooler ist als eine Badewanne

Der Wecker klingelt, raus aus dem Bett, unter die Dusche gehüpft, nebenbei Zähne geputzt, angezogen, ein Löffel vom Müsli, ein Schluck vom O-Saft, die Sachen geschnappt und schon fällt das Schloss in die Tür. Manchmal muss es einfach schnell gehen. Da bleibt nicht wirklich Zeit für ausgiebiges Baden und Schäumen. Da ist man froh um eine Dusche, die man sicher betreten und wieder verlassen kann, zudem spart man auch noch jede Menge Wasser, was nicht nur unserem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt zugutekommt. Ja, so eine Dusche hat schon ihre Vorteile und warum sie (in so mancher Hinsicht) cooler ist als eine Badewanne, begründen wir euch folgend.