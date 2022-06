Black is beautiful: Was in der Mode als die Farbe schlechthin gilt, ist in Sachen Einrichtung und Wanddesign erst seit Kurzem auf dem Vormarsch. Lange Zeit kam außer selbsternannten Gruftis und Gothic-Anhängern niemand auf die Idee, seine eigenen vier Wände schwarz zu streichen. Doch die Zeiten sind vorbei. Edles Schwarz an der Wand gilt heute nicht mehr als düster, dämonisch und erdrückend, sondern wirkt – richtig in Szene gesetzt – super stylish und schick. Wir haben ein paar Beispiele zusammengestellt, die zeigen, wie cool schwarze Wände rüberkommen, wenn man sie gekonnt und stilvoll kombiniert.