Modernes Einfamilienhaus in traditionsreicher Umgebung

Bei der japanischen Stadt Kyoto denken die meisten wohl an alte Tempel, prunkvolle Paläste und traumhafte Zen-Gärten. Aber auch die moderne Architektur kann sich durchaus sehen lassen. Da in der alten Kaiserstadt keine Hochhäuser gebaut werden dürfen, toben sich die Architekten eben im kleineren Maße aus. So auch unsere Experten von Hiromu Nakanishi Architects, die ein verblüffendes Einfamilienhaus entworfen haben, das mit einigen Raffinessen auftrumpft.