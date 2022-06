Modernes Penthouse in Köln

In der Küche wurde vor allem auf zwei Dinge Wert gelegt: zum einen auf hochwertige Materialien und zum anderen auf Funktionalität. Das macht Sinn, denn nur in einer wohlgeordneten, robusten und auch schönen Küche macht das Kochen wirklich Spaß. Qualitativ hochwertige Materialien mögen zwar etwas teurer sein, doch halten sie auch viel aus. So haben wir noch lange Freude an unserer Küche.