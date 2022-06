Laut Gastro-Bibel Gault-Millau gehört die Victoria Bar in Berlin zu den besten Bars in der Hauptstadt. Das liegt zum einen an den herausragenden Cocktail-Kreationen von Chef-Barkeeper Stefan Weber, aber auch an dem ganz besonderen Ambiente und dem ansprechenden Interior Design der Location, das sogar die Redakteure der New York Times nachhaltig beeindruckte: “Looks like a setting for Mad Men – but it´s a real place by real bartenders for real drinkers!“ schrieb die größte Zeitung der USA über das Flair, das einen in der Victoria Bar erwartet. Werft mit uns einen Blick in dieses beeindruckende Projekt unserer Experten von C+ architekten.