Design-Urlaub für 99 Euro an der Ostsee

Hier sehen wir den kleinen und gemütlichen Aufenthaltsbereich. Über die Treppe gelangt man in eine Schlafwabe. Ein Sechseck bietet sogar ein Doppelbett an. Also keine Sorge, liebe Pärchen. Geduscht wird auf dem Gelände, das separate Sanitäranlagen beherbergt. Gekocht wird in der Jugendherberge Beckerwitz, die Verpflegung ist also im Preis mit drin.

Kosten:

Die Preise für den Aufenthalt liegen je nach Saison zwischen 99,00 Euro und 139,00 Euro. Zu beachten ist: Wer in Deutschland in einer Jugendherberge nächtigen will, muss eine Mitgliedschaft in einem deutschen oder internationalen Jugendherbergswerk haben. Diese kostet für Familien 27,50 Euro und ist ein ganzes Jahr gültig und für Personen bis 26 Jahren ist die Mitgliedschaft schon für sieben Euro zu haben.

