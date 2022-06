6 Ideen, moderne Häuser zu dekorieren

In modernen Einrichtungen wird gerne auf jeglichen überflüssigen Schnickschnack verzichtet. Das heißt aber nicht, dass man deshalb die Deko komplett streichen muss. Im Gegenteil: Eine Wohnung ohne jegliche Accessoires wirkt immer kalt und unwohnlich. Dieses Beispiel zeigt, wie man Wärme und Eleganz in einen Raum bringt, ohne es dabei zu übertreiben. Hier spiegeln die ausgewählten Accessoires wie die kleinen Blumenvasen und der Spiegel die klare Formensprache der Einrichtung wider. Einzig die gedrehten Lampen mit den pinkfarbenen Schirmen brechen den cleanen Look und bringen so ein überraschendes, aber dennoch stimmiges Glamour-Flair ins Spiel.