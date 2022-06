Ideen fürs Schlafzimmer

Dieses Luxusbett aus exklusivem Mahagoniholz schafft in jedem Schlafraum ein besonders edles Ambiente. Das Möbelstück wird von Hand gefertigt – jedes Exemplar ist also ein Unikat, das in verschiedenen Lackierungen erhältlich ist und man kann mit entsprechenden Stoffen sogar ein Himmelbett daraus machen. So ist garantiert für gute Träume gesorgt!