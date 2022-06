Frühlingsanfang: Frische Wohnideen

Was im Winter Elche und Rentiere, sind jetzt im Frühling die Schmetterlinge. Sie gehören einfach zur frühlingshaften Gute-Laune-Deko dazu. Die 3D-Schmetterlinge von your-design könnt ihr anmutig über eure Wände fliegen lassen – ob in der Gruppe oder vereinzelt angeklebt. So oder so verbreiten sie einen niedlichen, romantischen Charme in eurem Zuhause. Die selbstklebenden Schmetterlinge sind kinderleicht und ganz schnell angebracht – einfach knicken, ankleben, fertig.