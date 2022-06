Was gehört zu einer luxuriösen Gartenausstattung?

Wenn die Tage länger und wärmer werden, beginnt das Leben im Grünen. Schon im Frühling wird der Grill aufgebaut, die Gartenmöbel werden aus dem Keller geholt und die Terrasse wird auf Vordermann gebracht, um die warmen Tage und Nächte im Freien zu verbringen. Für alle Gartenbesitzer gibt es viele tolle Möglichkeiten, ihren Garten zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ein Upgrade der Extraklasse erlaubt es, sich das Urlaubsfeeling nach Hause zu holen. Familie und Freunde sind eingeladen, am BBQ in der Outdoor-Küche teilzunehmen oder sich im kühlen Nass des Swimmingpools zu erfrischen. Zur späteren Stunde geht es dann in das typisch amerikanischen „Hot-Tub“, ein beheizter Whirlpool im Garten. So lassen sich das Leben und die freien Tage am Wochenende so richtig genießen. Wir möchten euch die schönsten Beispiele vorstellen, bei denen unsere homify Experten wahre Glanzleistungen vollbracht haben. Wenn auch ihr euch den Traum des perfekten Gartens verwirklichen wollt, stehen euch bei homify die besten Landschaftsarchitekten, Gartenbauer und Interior-Designer zur Verfügung.