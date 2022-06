Bibliothek für Zuhause

Obwohl Bücher mittlerweile schon fast einem vergangenen Zeitalter anzugehören scheinen, muss eine Heimbibliothek noch lange nicht antiquiert aussehen. Das beweist dieser Raum in einer Villa in Zürich eindrucksvoll. Dank der großzügigen Verglasung und der ungewöhnlichen Formgebung des hohen Raums entsteht sogar ein beinahe futuristischer Look, der ganz und gar nicht altmodisch wirkt.