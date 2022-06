8 tolle Tipps, deinen Kleiderschrank zu organisieren

Sommer- und Winterklamotten zusammen im Schrank aufzubewahren ist wie Marmelade auf ein Käsebrötchen zu streichen. Einigen schmeckt‘s (wahrscheinlich, weil sie genügend Platz im Kleiderschrank haben) und andere, wahrscheinlich die Meisten, können sie nicht zusammen sehen. Wer ausreichend Platz hat, kann die jeweils nicht gebrauchte saisonale Kleidung in den oberen Fächern lagern, an die man sowieso nicht ohne weiteres gelangt. Bei wenig Staufläche lohnt es sich, diese Klamotten komplett auszulagern (z.B. in Bettkästen). Das bietet nicht nur mehr Platz, weniger Stress und morgens mehr Zeit, sondern „zwingt“ den Besitzer quasi dazu, bei jedem saisonalen Wechsel den Bestand durchzusehen. Eine ideale Möglichkeit, um die obengenannte To Do Liste zu organisieren: neu stapeln, Zustand überprüfen, nach Farben sortieren, Lieblingskleidung wählen und: aussortieren!